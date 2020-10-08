В Витебске закрасили мурал с портретом Багинской, художник смог отмыть из-под серой краски лицо героини и бело-красно-белые карандаши

Сяржук Серабро • 08/10/20 19:04 • Культура

Новая война уличных художников и цензоров из коммунальных служб начинается в Витебске — мурал с портретом Нины Багинской закрасили спустя пару дней после создания. Что ответил художник?



Известный витебский мастер стрит-арта Глеб Каштанов создал на частном здании ремейк картины Марка Шагала «Прогулка». Героиней мурала стала минчанка Нина Багинская. Весь рисунок на красной стене выполнен в черно-белых тонах, лишь карандаши, в небе к которым протянут рука Багинской белого, красного и белого цветов.

«Эта картина о настоящей любви. Любви народа к своей стране, любви к свободе и справедливости наших сознательных, креативных и бесконечно смелых граждан — Белорусов!», — написал художник в аннотации к произведению в своем Instagram.

К сожалению, сегодня стало известно, что коммунальные службы закрасили мурал краской, превратив картину в серый прямоугольник.

Глебу Каштанов смог частично отмыть краску цензоров и из-под серого фона проявилось лицо Нины Багинской, а также бело-красно-белые карандаши.

В Витебске не впервые происходят акты по уничтожению уличных произведений. Так, вокруг граффити с портретом Евгения Леонова в роли Доцента из советской кинокомедии «Джентельмены удачи» развернулась целая война между вандалами и художниками — первые неоднократно портили мурал, а вторые восстанавливали его. Чем это закончилось, «ННВ» рассказывали.

Около года назад в Витебске был закрашен портрет Снуп Дога, созданный командой HoodGraf еще в 2013 году. Тогда в ответ Глеб Каштанов нарисовал на той же трансформаторной будке картину на которой коммунальщики закрашивают лицо изумленного такими действиями рэпера.

Эта акция витебского художника «взорвала интернет», а самого Каштанова начали называть белорусским Бэнкси. В результате «Витебскэнерго» призналось, что работу уничтожили сотрудники этого предприятия и пообещало не трогать новую работу, если она будет подновляться.

73-летняя минчанка Нина Багинская участница многих акций протеста в столице, на которые обычно приходит с большими бело-красно-белыми флагами собственной работы. Ее хрупкость и невозмутимое поведение перед лицом множества силовиков до глубины души поразили белорусов, а сказанная перегородившим дрогу милиционерам фраза «Я гуляю!» стала тэглайном протестов 2020 года.