В Витебске закрасили мурал с портретом Багинской, художник смог отмыть из-под серой краски лицо героини и бело-красно-белые карандаши

Стрит-арт: «прогулка» ремейк картины Марка Шагала «прогулка» Эта картина о настоящей любви. Любви народа к своей стране, любви к свободе и справедливости наших сознательных, креативных и бесконечно смелых граждан - Белорусов! поэтому #жывебеларусь !!! #kashtanov #нинабагинская #витебскаяшкола #markshagal #новостибеларуси #бчб