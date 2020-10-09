Байкер врезался в легковушку на проспекте Фрунзе в Витебске
Утром 9 октября на проспекте Фрунзе в Витебске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
На пересечении проспекта с улицей Доватора при одновременном разрешающем сигнале светофора столкнулись автомобиль «Volkswagen Golf», которым управлял 41-летний водитель, и мотоцикл «Honda CBR» под управлением 45-летнего байкера.
В результате столкновения и автомобиль, и мотоцикл получили технические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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