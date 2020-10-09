Байкер врезался в легковушку на проспекте Фрунзе в Витебске

Іван Дзедушкін • 09/10/20 19:53 • Здарэнні

Утром 9 октября на проспекте Фрунзе в Витебске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.



На пересечении проспекта с улицей Доватора при одновременном разрешающем сигнале светофора столкнулись автомобиль «Volkswagen Golf», которым управлял 41-летний водитель, и мотоцикл «Honda CBR» под управлением 45-летнего байкера.

В результате столкновения и автомобиль, и мотоцикл получили технические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.