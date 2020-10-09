В угоне трактора обвинили двух пастухов из Чашникского района — чтобы не идти до деревни пешком, они позаимствовали колхозный

Іван Дзедушкін • 09/10/20 14:20 • Здарэнні

В угоне колхозного трактора обвинили двух пастухов из Чашнинкского района, одного из них задержали, когда он уже возвращался на пастбище на позаимствованной технике.



Как потом мужчины рассказали милиции, один из напарников решил уволиться с должности колхозного пастуха и для этого стал собираться в деревню. Второй пастух решил помочь коллеге добраться до дому, для этого он решил использовать колхозный трактор.

Видавший виды «МТЗ» имел неисправную коробку передач, поэтому стоял в поле — валом отбора мощности он вращал насос передвижной доильной установки. Однако умельцы не только завели трактор, но и смогли привести его в движение. И укатили в деревню.

Один из колхозных начальников, приехавший на пастбище, не обнаружил у стада не только пастухов, но и сельхозтехники. Он обратился в милицию. Когда наряд приехал на вызов прямо к ним в руки попал один из пастухов — он успел высадить своего коллегу и ехал назад.

Технику вернули колхозу, а в отношении сельчан возбудил уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.