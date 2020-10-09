В угоне трактора обвинили двух пастухов из Чашникского района — чтобы не идти до деревни пешком, они позаимствовали колхозный

• 09/10/20 14:20 • Здарэнні

В угоне колхозного трактора обвинили двух пастухов из Чашнинкского района, одного из них задержали, когда он уже возвращался на пастбище на позаимствованной технике.
Трактор работает в поле. Фото pixabay.com

Как потом мужчины рассказали милиции, один из напарников решил уволиться с должности колхозного пастуха и для этого стал собираться в деревню. Второй пастух решил помочь коллеге добраться до дому, для этого он решил использовать колхозный трактор.

Видавший виды «МТЗ» имел неисправную коробку передач, поэтому стоял в поле — валом отбора мощности он вращал насос передвижной доильной установки. Однако умельцы не только завели трактор, но и смогли привести его в движение. И укатили в деревню.

Один из колхозных начальников, приехавший на пастбище, не обнаружил у стада не только пастухов, но и сельхозтехники. Он обратился в милицию. Когда наряд приехал на вызов прямо к ним в руки попал один из пастухов — он успел высадить своего коллегу и ехал назад.

Технику вернули колхозу, а в отношении сельчан возбудил уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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