Витебская милиция закупит полевые термосы для пищи почти на 1250 долларов

Сяржук Серабро • 09/10/20 15:35 • Эканоміка

Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило о закупке из одного источника 25 армейских термосов для пищи.

Витебская милиция приобретает 6-литровые термосы, которые в войсках используются для транспортировки горячей еды в полевых условиях, когда нельзя подогнать кухню к месту дислокации или возить группу людей до кухни далеко и нецелесообразно, а проще доставить еду к ним.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 3200 рублей. Поставить термосы милиционерам должны до 10 ноября.