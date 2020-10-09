Витебская милиция закупит полевые термосы для пищи почти на 1250 долларов

• 09/10/20 15:35 • Эканоміка

Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило о закупке из одного источника 25 армейских термосов для пищи.Армейские термосы для пищи

Витебская милиция приобретает 6-литровые термосы, которые в войсках используются для транспортировки горячей еды в полевых условиях, когда нельзя подогнать кухню к месту дислокации или возить группу людей до кухни далеко и нецелесообразно, а проще доставить еду к ним.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 3200 рублей. Поставить термосы милиционерам должны до 10 ноября.

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 