Витебская милиция закупит полевые термосы для пищи почти на 1250 долларов
Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило о закупке из одного источника 25 армейских термосов для пищи.
Витебская милиция приобретает 6-литровые термосы, которые в войсках используются для транспортировки горячей еды в полевых условиях, когда нельзя подогнать кухню к месту дислокации или возить группу людей до кухни далеко и нецелесообразно, а проще доставить еду к ним.
Ориентировочная стоимость закупки составляет 3200 рублей. Поставить термосы милиционерам должны до 10 ноября.
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