Сразу шесть человек пропали в лесах Витебского района в пятницу
В пятницу, 9 октября, в лесах Витебского района заблудились сразу 6 человек.
Судя по информации на ситуационной карте МЧС, спасательным партиям удалось найти пропавших грибников.
К сожалению, этой осенью ситуация с заблудившимися обострилась, и спасатели перестали сообщать информацию по каждому отдельному случаю, указывая лишь общие цифры спасенных. Так вчера в Беларуси нашли 11 человек, потерявшихся в лесах, а позавчера — нашли 16 человек, продолжали поиски еще 4-х.
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