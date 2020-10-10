Сразу шесть человек пропали в лесах Витебского района в пятницу

Зоя Машэка • 10/10/20 12:07 • Здарэнні

В пятницу, 9 октября, в лесах Витебского района заблудились сразу 6 человек.



Судя по информации на ситуационной карте МЧС, спасательным партиям удалось найти пропавших грибников.

К сожалению, этой осенью ситуация с заблудившимися обострилась, и спасатели перестали сообщать информацию по каждому отдельному случаю, указывая лишь общие цифры спасенных. Так вчера в Беларуси нашли 11 человек, потерявшихся в лесах, а позавчера — нашли 16 человек, продолжали поиски еще 4-х.