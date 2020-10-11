Витебская афиша с 11.10.2020 по 18.10.2020 года

Ульяна Церашкова • 11/10/20 22:46 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 12 по 18 октября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

12.10–14.10

"Китобой". Драма, приключения, Россия, Бельгия, Польша, 16+ (17:50, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Милашка как ты". Романтическая комедия, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 8:55,10:40 в 3D, 12:30 в 3D,14:20, 16:05). Цена: 5,70–7,10, удл. +0,30.

"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (11:20, 15:10). Цена: 5,70–6,60.

"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (9:30 детский, удл., 13:15 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+ (19:40). Цена: 4,70–5,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (17:00). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (19:05). Цена: 5,20–6,00.

12.10–18.10

"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (9:20 детский, удл., 12:45 удл., 16:10 удл., 10:20 детский, удл., 13:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"Авангард: Арктические волки". Боевик, криминал, Китай, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Экстремальная работа". Комедия, боевик, криминал, Корея, 16+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Китобой". Драма, приключения, Россия, Бельгия, Польша, 16+ (15:15). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (11:00 детский, удл.,14:25 удл., 17:50 удл.; 8:35 в 3D детский, удл., 11:55 в 3D удл.). Цена: 5,20–6,00, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (19:35 удл.). Цена: 4,70–5,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (17:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (19:05). Цена: 5,20–6,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

12.10–14.10

"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:45 удл., 19:40). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Малышка с характером". Остросюжетный экшен-триллер, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Капоне. Лицо со шрамом". Драма, криминал, Канада, США, 18+ (17:45). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл: 9:55, 11:40 в 3D, 13:30, 15:15). Цена: 6,30–7,10, удл. +0,30.

"Дедушка нелегкого поведения". Комедия, семейный, США, 6+ (13:50). Цена: 5,70–6,60.

"Гостиница Окко". Аниме, Япония, 6+ (8:25 детский, 10:10 детский, удл., 12:-00 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+ (19:00). Цена: 5,20–6,00.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (17:00). Цена: 4,70–5,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

12.10–18.10

"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (11:05 удл., 14:25 удл.; 10:10 детский, удл., 15:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"Гипноз". Психологический триллер, Россия, 16+ (13:30, 19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Погребальные байки". Ужасы США, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:45 удл., 19:40). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Малышка с характером". Остросюжетный экшен-триллер, США, 18+ (17:45). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (9:20 детский, удл., 12:40 удл., 16:00 удл.; 8:25 в 3D детский, удл., 11:45 в 3D удл.). Цена: 5,20–6,00, детский (6–14 лет) 2,00–2,50, удл. + 0,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (17:15 удл.). Цена: 4,70–5,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Любовь без размера". Комедия, мелодрама, Россия, 1+

"Глубже!". Мелодрама, Россия, 16+

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

14.10 (19:00) «Восем закаханых жанчын». Дэтэктыў сямейных адносін.

16.10 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

17.10 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

18.10 (18:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

17.10 (11:00) «Мой Надзейны Сябра: 101».

18.10 (11:00) «Яшчэ раз пра Чырвоную Шапачку».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

Концертный зал “Витебск”

**парк имени Фрунзе

17.10 (18:00) XXXIV открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Гала-концерт.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

14.10 Акция «Приведи маму в музей!». Мамам с детьми вход бесплатный.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.

«Художник и время». Юбилейная выставка Юрия Зуева.

«Художник и муза». Юбилейный проект Феликса Кузнецова и Маины Боборико.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка.

«Ниточка, иголочка – радужный эффект…». Вышивка Анны Черногузовой (до 16.10).

14.10 Акция «Приведи маму в музей!». Мамам с детьми вход бесплатный.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

"Пионеры супрематизма." Проект Ве`рбовка – 100» творческого объединения AGORApro (Москва).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.

"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Міжнародны праект «Трэцяя плынь».

Выставка творческого объединения m’ART (до 29 ноября).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

Выставка вышивки кружка «Золотые руки».

17.10 (12:00–14:00) «А ну-ка, мамы!». День семейного отдыха, посвященный Дню матери.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

16.10 (16:00) XXXIV открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Поэтический турнир.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

12.10, 14.10, 16.10 (20:00) Кинопоказы.