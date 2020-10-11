Всего за 40 долларов в Витебске можно купить конструктивистское здание бывшего клуба металлистов

Сяржук Серабро • 11/10/20 13:37 • Культура

Много лет заброшенное конструктивистское здание бывшего клуба металлистов на улице Энгельса в Витебске снова выставили на аукцион за 4 базовые величины, изменились некоторые условия продажи.

a title="Былы будынак клуба металістаў у Віцебку. Фота Сержука Серабро" href="https://news.vitebsk.cc/wp-content/uploads/2011/03/klub-mietalistaw-vitebsk-20110309-03.jpg">

Торги по двухэтажном кирпичному зданию с тремя пристройками, мезонином и двумя подвалами, общей площадью 2458,8 квадратных метра должны состояться 3 ноября. Начальная цена установлена в размере 108 рублей.

Это здание культурно-исторической ценности 1932 года постройки, которое не эксплуатируется с 2006 года за похожую цену пытались продать более года назад. Тогда цена составляла 102 рубля, так как базовая величина была меньше.

Правда, на этот раз есть существенное отличие — из условий продажи исчезло требование компенсации стоимости проект реконструкции здания под размещение в нем кукольного театра, который обошелся областному бюджету в 112 246 рублей 75 копеек. Теперь новому владельцу придется лишь вернуть «Ляльке» 414 рублей 16 копеек, потраченные на подготовку здания к продаже.

Как сообщает сайт ГКИ, возможно проведение ревитализации капитального строения (изменение функционального назначения здания, сохраняя его как ценный историко-культурный объект, не изменяя его внешний облик) под размещение культурно-просветительского или развлекательного объекта.