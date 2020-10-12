Пьяный пешеход попал под такси на Зеленогурской улице в Витебске, он в реанимации

• 12/10/20 12:36 • Здарэнні

В ночь с 11 на 12 октября в Витебске такси сбило пьяного мужчину, переходившего улицу вне пешеходного перехода.
Пьяный пешеход попал под такси на Зеленогурской улице в Витебске, он в реанимации. Фото ГАИ

Инцидент произошел около двух часов ночи неподалеку от дома №17 на Зеленогурской улице. 36-летний водитель автомобиля такси «Volkswagen Polo» совершил наезд на 43-летнего пешехода.

Пьяный пешеход попал под такси на Зеленогурской улице в Витебске, он в реанимации. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия сбитый мужчина получил травмы, и его пришлось доставить в в реанимационное отделение больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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