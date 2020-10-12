В Полоцке пьяный побил ребенка, милиция опубликовала кадры задержания

Іван Дзедушкін • 12/10/20 21:25 • Здарэнні

Вечером 11 октября в Полоцке 13-летний ребенок с особенностями психофизического развития подвергся нападению 28-летнего пьяного парня.



Как сообщает милиция, мальчик вышел из дома во двор, чтобы выбросить мусор, а там на него напал незнакомый молодой человек и начал избивать.

На помощь подростку пришла проходившая мимо женщина, которая одернула хулигана и позвонила по номеру 102.

Подозреваемого задержал патруль Полоцкого РОВД. Как выяснилось, на ребенка напал 28-летний житель райцентра, который по определению милиции был пьян.

От медицинского освидетельствования подозреваемый отказался, а свою агрессию в отношении мальчика объяснить не смог.

Ребенок в результате нападения получил ушибы и ссадины. В отношении избившего его полочанина возбудили уголовное дело за хулиганство. Кроме того, как выяснилось. парень является фигурантом по уголовному делу о краже.