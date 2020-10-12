Зачистив журналистов, милиция разогнала мирное шествие в Витебске. Фото + видео

Сяржук Серабро • 12/10/20 2:53 • Палітыка

11 октября, перед разгоном мирного шествия в Витебске, милиция задержала освещавших события журналистов нескольких независимых изданий.



Первые задержания в этот день начались неподалеку от Ледового дворца, когда на остановке общественного транспорта собралось пару десятков человек. В этот момент были задержаны первые журналисты — корреспонденты телеканала «Беласат» Дмитрий Казакевич и Вячеслав Лазарев.

Люди стали уходить на проспект Победы, где протестующим удалось сформировать небольшую колонну, которая двинулась в сторону Московского проспекта, постепенно обрастая новыми участниками.

По Московскому проспекту протестующие двинулись в сторону площади Победы, здесь в районе здания «Беларусбанка» около 15:05 сотрудники ОМОН, выскочившие из тонированного микроавтобуса, схватили еще двух журналистов — Татьяну Матвееву (TUT.BY, БелаПАН) и Алеся Пилецкого (TUT.BY, «Народная Воля»), которые шли на некотором расстоянии позади колонны.

Когда участники шествия добрались до перекрестка с улицей Чкалова, там их ожидал кордон из порядка двадцати сотрудников милиции, которые преграждали путь к площади Победы. Поэтому манифестанты свернули на Чкалова и пошли в сторону проспекта Строителей, в этот момент численность колонны уже превышала сотню человек.

Дойдя до Новооршанского шоссе, колонна снова свернула в сторону московского проспекта, однако, немного не дойдя до бывшего магазина «Каунас», около 15:50 внезапно повернула обратно. В этот момент подъехали два микроавтобуса с ОМОН, и был задержан редактор «ННВ» и фотокорреспондент БелаПАН Сергей Серебро.

После удаления с места событий представителей СМИ, милиция рассеяла колонну демонстрантов, которые успели вернуться к Ледовому дворцу.

Как и в прошлые выходные задержанных журналистов доставили в Первомайский РОВД.

Матвееву, Пилецкого и Серебро после опросов и обысков, спустя примерно три часа после задержания, отпустили. А вот в отношении Дмитрия Казакевича составили об участии в несанкционированном мероприятии и отправили его до суда в СИЗО, вероятнее всего такая же судьба постигла и его коллегу Вячеслава Лазарева.

Всего по данным правозащитников 11 октября в Витебске силовики задержали не менее 17 человек.