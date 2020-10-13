Дело игромана из Глубокого, набравшего у знакомых более 100 000 долларов в долг, скоро передадут в суд

Іван Дзедушкін • 13/10/20 23:12 • Крымінал

Спустя полгода завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 36-летнего игромана из Глубокого, который выманивал у людей деньги, чтобы делать ставки на тотализаторе.



Четыре года молодой человек, находясь Минске, а также на территории Минской и Витебской областей, выпрашивал у знакомых деньги под различными предлогами — например, на развитие бизнеса или ремонт личной машины. Долги он возвращать не торопился, а если и отдавал часть позаимствованных денег, то добывал их, взяв в долг у очередной жертвы.

Кроме того, глубочанин не гребвал брать у своих знакомых на время различные вещи (ноутбук, дрель-шуруповерт, перфоратор, мобильный телефон), а затем продавать их или сдавать в ломбард. Также он взял в рассрочку три смартфона, которые перепродал, а платежи за них не вносил.

Всего следователи смогли собрать информацию о 37 эпизодоах мошеннических действий молодого человека, сумма ущерба по которым составила более 277 000 рублей. Ранее сообщалось, что общий оборот денег на его игровом депозите за последние три года превысил 1 000 000 рублей.

Следователям глубочанин признался, что что на полученные в долг деньги он делал ставки в букмекерских конторах и надеялся на крупный выигрыш. По его уверениям, таким образом он хотел рассчитаться с долгами, однако на выигранные деньги снова делал ставки.

В результате молодому человеку предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Он находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. За время следствия обвиняемый успел возместить ущерб на сумму более 118 500 рублей, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.