Отопление в Витебске включат на этой неделе, график подключения тепла опубликовал горисполком

ННВ • 13/10/20 21:58 • Здароўе

Отопительный сезон в Витебске начнется с 15 октября, рассказываем, кому тепло дадут первыми.



Сначала отопление будут включать в детских дошкольных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, объектах социального обеспечения, музеях, архивах, библиотеках, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме.

Потом, с 16 октября, начнут давать тепло в жилые дома, общежития, гостиницы и учебные учреждения.

Согласно опубликованного графика, 16 октября отопление включат в ЖЭУ №№ 1, 9, 16, 19, 22, 24 и 28, а также части товариществ собственников, запитанных от мини-ТЭЦ «Восточная».

На следующий день, 17 октября, подключат ЖЭУ №№ 5, 8, 14, 21 и практически все товарищества собственников.

Последними, 18 октября, очередь дойдет до поселков Тулово и Кировский, гостиниц, общежитий и учебных учреждений, а также последней части товариществ собственников.

Напомним, что в прошлом году отопление в Витебске начали включать уже 24 сентября. Правда, на заводы и в административные здания тепло стали подавать только с 7 октября.

C 10 октября по наблюдениям синоптиков среднесуточная температура в Витебске колеблется от 11,6 до 12,3 градусов Цельсия. При этом температура воздуха в эти дни все равно превышает норму для октября на +5 градусов Цельсия.