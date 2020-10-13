Пошел за грибами, а нашел подранка оленя — уголовное дело в отношении оршанца возбудили за разделку животного

Зоя Машэка • 13/10/20 12:52 • Экалогія

Под уголовное дело попал 50-летний житель Орши, который, отправившись в лес за грибами, нашел чужую добычу и решил разделать тушу, за этим занятием его застали охотники.



Самку благородного оленя во время законной охоты подстрелили охотники в лесу у агрогородка Бабиновичи. Добирать подранка сразу они не стали, чтобы животное не ушло в глубь леса, а собирались забрать добычу позже.

В то же утро 50-летний житель Орши приехал в этот лес по грибы и нашел чужой трофей. Оршанец, который и сам занимается охотой, решил разделать тушу. Однако за этой работой его застали охотники, подстрелившие оленуху и уже вернувшиеся в лес за своей добычей.

Обнаружив, что на их добычу стоимостью 8100 рублей покушается незнакомец, они вызвали правоохранителей. В результате в отношении грибника, решившего полакомиться оленятиной, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 282-1 УК — незаконная разделка дикого животного в особо крупном размере.

После допроса с оршанца взяли подписку с обязательством о явке и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.