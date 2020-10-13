Сразу в трех районах Витебской области пропали грибники, одного пока не нашли

• 13/10/20 13:40 • Здарэнні

В минувшие сутки спасатели совместно с милицией вели поиски потерявшихся грибников в лесах Витебского, Глубокского и Сенненского районов.
В Браславском районе найден заблудившийся 3-летний мальчик. Фото photo.bymedia.net

В поисковой операции было задействовано 6 единиц техники и 16 работников МЧС, а также 3 единицы техники и 12 сотрудников милиции, помощь оказывало местное население.

В Витебском районе 59-летнюю пенсионерку нашли милиционеры, а 52-летнюю женщину в Глубокском районе — спасатели. Медицинская помощь грибницам не потребовалась.

А вот заблудившегося в Сенненском районе 72-летнего пенсионера пока найти не удалось, поиски продолжаются, сообщается пресс-службой МЧС.

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