Поджегший себя в Дубровенском районе парень умер в больнице

• 14/10/20 23:58 • Здарэнні

Поджегший себя 35-летний молодой человек умер в больнице от полученных ожогов.
Пожар, поджог, самосожжение. человек, пламя. Фото pixabay.com

Как писали «ННВ», 8 октября в деревне Калиновка Дубровенского района произошел инцидент с самоподжогом. Парень пришел в гости к 48-летней женщине, и через некоторое время стал обливать краской стены гаража и сараев. Хозяйка подворья побежала за помощью, а когда вернулась, мужчина уже горел.

Горящего человека с помощью воды затушили хозяйка и ее соседка. А вот подожженные им хозпостройки тушили уже пожарные.

В результате инцидента молодой человек получил ожоги 1-4 степени и был госпитализирован. 12 октября в 4:30 от полученных ожогов он умер в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.

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