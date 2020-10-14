В Верхнедвинском районе потерялась 82-летняя бабушка, как ее нашли в лесу

• 14/10/20 14:02 • Здарэнні

13 октября 82-летняя пенсионерка заблудилась в лесу у деревни Урагово Верхнедвинского района.
На прошлой неделе в Витебской области несколько человек заблудились, отправившись по грибы. Фото Сергея Серебро

Сообщение о потерявшейся бабушке спасатели получили в 14:40, были организованы поиски престарелой женщины. Найти заблудившуюся пенсионерку удалось уже в 15:52 — она смогла самостоятельно выйти из леса на звук сигнальной громкоговорящей установки пожарной машины. Медицинская помощь бабушке не потребовалась, сообщается МЧС.

Уже несколько недель практически каждый день в как-либо районе Витебской области приходится разыскивать заблудившихся в лесах людей.

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