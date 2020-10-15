Декоративные павлины и дорогой сыр — груз контрабанды из Литвы задержала Витебская таможня

Зоя Машэка • 15/10/20 14:06 • Эканоміка

В фуре, въезжавшей в Беларусь из Литвы, таможенники нашли незадекларированные декоративные изделия и центнер дорогого сыра.



Согласно документам грузовик перевозил декоративные вазы и продукты питания: кондитерские изделия, кофе, масло, чипсы. Однако во время таможенного досмотра в четырех коробках из-под чипсов таможенники нашли партию сыра «Филадельфия» весом 100 килограмм.

Также в фуре были не заявленные в документах статуэтки из керамики, декоративные подсвечники, часы для каминной полки производства Италии, стилизованные под предметы искусства начала XIX столетия.

500 упаковок сыра «Филадельфия» и декоративные предметы общей стоимостью почти в 21 000 рублей изъяты до решения суда, сообщает пресс-служба Витебской таможни.