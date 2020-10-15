Медведя, кравшего мед с экопасеки рядом с Березинским заповедником, вычислили

Ніна Казечка • 15/10/20 23:04 • Экалогія

Молодой медведь, с начала осени устраивающий рейды на пасеку в одном из лесоохотхозяйств Докшицкого района, наконец попал в фотоловушку.



Эта пасека заповедника в размещена в восточной части Докшицкого района на территории экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Барсуки». С начала сентября на нее за медом повадился ходить медведь, установить «личность» лакомки удалось только недавно.

Рядом с точком установили фотоловушку, которая реагирует на движение. 4 октября устройство сфотографировало, как молодой медведь, воруя мед, разрушил четыре стоящих по соседству улья.

К сожалению, при разрушении домиков, медведь, скорее всего, уничтожил и пчелиные семьи. Поделать с этим, впрочем, ничего нельзя — ведь это животное занесено в Красную книгу Беларуси, пишет газета «Родныя вытокі».