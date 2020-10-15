Пиво будут варить в Миорах — оборудование для пивоварни закупает местный металлопрокатный завод

Сяржук Серабро • 15/10/20 14:53 • Эканоміка

Общество с ограниченной ответственностью «ММПЗ-групп» из Миор объявило тендер на закупку технологического оборудования для пивоварни.



Согласно техническому заданию приобретается линия, способная производить от 250 до 1000 литров сусла единовременной варки. Судя по параметрам, планируется разливать полученное пиво как в кеги, так и в жестяные банки.

Заказчиком закупки пивоваренного оборудования выступает ООО «АК-Плаза», расположенное на Вокзальной улице в Миорах. Пока об этой фирме известно лишь то, что они инициаторы инвестиционных проектов по строительству в этом райцентре торгового центра и межрайонного медицинского центра.

Поставщик пивоварни должен будет доставить оборудование, смонтировать его, провести пусконаладочных работы и обучить местных специалистов.

Поставить оборудование должны до начала ноября 2021 года. Закупка производится за счет собственных средств предприятия.

Миорский металлопрокатный завод производит белую жесть, которая, в частности, используется для производства жестяных банок для, например безалкогольных напитков или пива. Планировалось, что он будет изготавливать лучшую в своем классе белую жесть для потребителей Беларуси, стран СНГ, Европы, Азии и Америки.