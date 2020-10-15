В отношении укравшего у знакомой награды ее бабушки жителя Городка возбуждено уголовное дело

• 15/10/20 13:26 • Здарэнні

Орден и две медали похитил из квартиры знакомой 28-летний житель Городка, милиции пока удалось вернуть только медали.
Орден Отечественной войны I степени

Как выяснили следователи, в апреле этого года 2020 года, придя в гости к девушке, он украл орден Отечественной войны II степени, медаль Ветеран Труда и медаль Жукова, которыми была награждена бабушка хозяйки квартиры. После этого молодой человек продал чужие награды своему знакомому.

В отношении жителя райцентра возбудили уголовное дело части 2 статьи 205 УК. Подозреваемого допросили, у него изъяли документы на медали и орден. Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности, из них 6 раз за кражи.

Пока милиции удалось обнаружить и изъять только две медали, они признаны вещественными доказательствами. Расследование продолжается, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Возвращенные медали. Фото СК

Напомним, что похожий произошел год назад в Витебске, тогда 28-летняя квартирантка вынесла из снимаемой квартиры боевые награды СССР: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также Орден Отечественной войны I степени.

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