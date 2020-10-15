В отношении укравшего у знакомой награды ее бабушки жителя Городка возбуждено уголовное дело

Іван Дзедушкін • 15/10/20 13:26 • Здарэнні

Орден и две медали похитил из квартиры знакомой 28-летний житель Городка, милиции пока удалось вернуть только медали.



Как выяснили следователи, в апреле этого года 2020 года, придя в гости к девушке, он украл орден Отечественной войны II степени, медаль Ветеран Труда и медаль Жукова, которыми была награждена бабушка хозяйки квартиры. После этого молодой человек продал чужие награды своему знакомому.

В отношении жителя райцентра возбудили уголовное дело части 2 статьи 205 УК. Подозреваемого допросили, у него изъяли документы на медали и орден. Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности, из них 6 раз за кражи.

Пока милиции удалось обнаружить и изъять только две медали, они признаны вещественными доказательствами. Расследование продолжается, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, что похожий произошел год назад в Витебске, тогда 28-летняя квартирантка вынесла из снимаемой квартиры боевые награды СССР: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также Орден Отечественной войны I степени.