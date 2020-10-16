Из-за эпидемии COVID-19 Новополоцкий горисполком перешел на дистанционный прием посетителей

Сяржук Серабро • 16/10/20 15:34 • Здароўе

С 14 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки руководство Новополоцкого горисполкома начало принимать граждан и юрлица дистанционно по телефону.



Председатель горисполкома Дмитрий Демидов проводит приемы во вторую и четвертую среду каждого месяца с 8:00 до 10:00 по телефону 50-31-00.

проводит приемы во вторую и четвертую среду каждого месяца с 8:00 до 10:00 по телефону 50-31-00. Первый заместитель председателя горисполкома Сергей Семенычев — в первую, третью и пятую среду каждого месяца с 8:00 до 13:00 по телефону 50-31-50.

— в первую, третью и пятую среду каждого месяца с 8:00 до 13:00 по телефону 50-31-50. Заместитель председателя горисполкома по социальным вопросам Андрей Одиночкин — во второй и четвертый понедельник каждого месяца с 8:00 до 13:00 по телефону 50-31-50.

— во второй и четвертый понедельник каждого месяца с 8:00 до 13:00 по телефону 50-31-50. Заместитель председателя горисполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Альберт Шакель — в первый и третий четверг каждого месяца с 8:00 до 13:00 по телефону 50-31-50. Кроме того, каждую субботу месяца с 9:00 до 12:00 в Новополоцком городском исполнительном комитете замы председателя горисполкома проводятся «прямые телефонные линии» по телефону 50-31-00, сообщает сайт госоргана.

По имеющийся на данный момент информации Новополоцкий горисполком стал первым в Витебской области среди местных администраций, кто принял такие противоэпидемиологические меры с началом второй волны коронавирусной инфекции.