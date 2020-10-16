Пока мэр в отпуске, горисполком приглашает жителей Витебска на субботник

ННВ • 16/10/20 14:43 • Грамадства

На ближайшую субботу, 17 октября, горисполком в Витебске назначил субботник — город нужно готовить к зиме.



Субботник по благоустройству и наведению порядка на территории города будет проводиться на добровольной основе, утверждает сайт горисполкома. В тоже время администрациям районов города, руководителям организаций всех форм собственности и ведомственной подчиненности, учебных заведений, командирам воинских частей и подразделений, дислоцированных в Витебске, поручено определить места, виды и объемы работ для проведения субботника, а также организовать привлечение автотракторной техники организаций для погрузки и вывоза мусора.

Примечательно, что распоряжение, с этим поручением подписал первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков, так как глава городской администрации Вадим Зарянкин в это время находится в отпуске.

Завершить посадку деревьев, ликвидацию несанкционированных свалок на территориях районов, уделив особое внимание придорожным полосам, местам отдыха и полосам отвода, прилегающим к железной дороге, пойме Двины чиновники планируют до 15 ноября.