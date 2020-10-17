Предельно допустимая концентрация твердых частиц в воздухе в Витебске была превышена в два раза

ННВ • 17/10/20 15:16 • Экалогія

Несколько дней в Витебске фиксировалось превышение ПДК твердых частиц фракции размером до 10 микрон в атмосферном воздухе.



Так 11 октября этот норматив качества воздух был превышен в 1,5 раза, 12 октября — в 1,4 раза, 13 октября — в 2,2 раза. Замеры производились в районе улицы Чкалова, 11 и 12 октября был штиль, а 13 числа — южный ветер со скоростью 2-4 местра в секунду.

Превышение ПДК по ТЧ-10 зафиксировано и в воздухе Полоцка: 13 октября в районе улицы Кульнева среднесуточная концентрация таких частиц по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды была выше предельно допустимой в 1,2 раза.