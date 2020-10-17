При пожаре в многоэтажке на проспекте Строителей в Витебске едва не сгорел 84-летний дедушка, он в больнице

Ігар Арцюх • 17/10/20 14:33 • Здарэнні

Вечером 16 октября произошел пожар на первом этаже девятиэтажного дома №18 корпус 4 на проспекте Строителей, пострадал один человек.



Сообщение о пожаре в квартире 84-летнего пенсионера в МЧС поступило в 21:18. Из горящего помещения пожарные вынесли престарелого дедушку, который получил отравление продуктами горения. Его пришлось госпитализировать.

В результате пожара в квартире пенсионера повреждена стена и имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.