Умерла Ванда Тюлькова — создатель движения «Золотой возраст» в Витебске

ННВ • 17/10/20 16:19 • Грамадства

16 октября в Витебске на 81-м году жизни умерла Ванда Андревна Тюлькова, создавшая в нашем городе движение «Золотой возраст».



Ванда Андреевна родилась 24 сентября 1940 года в Поставском районе. Еще в школе проявились ее организаторские способности и лидерские качества. В девятом классе она единственная из своего района была направлена на международный фестиваль в Москву.

Закончив педагогический институт, Ванда вернулась на Поставщину и вскоре стала директором школы. Впоследствии, после смерти мужа, переехала с двумя детьми в Витебск. Здесь вначале работала организатором внеклассной и внешкольной работы в СШ №11, а затем была назначена директором бухгалтерской школы. На этой должности в полной мере проявился ее талант организатора и руководителя.

После выхода на пенсию Ванда Тюлькова не стала менее активной. Она создала инициативную группу пожилых людей при Витебской областной организации Красного Креста, которая со временем переросла в Витебское городское общественное объединение пожилых людей «Золотой возраст». Ванда Андреевна была инициатором и вдохновителем множества мероприятий «Золотого возраста».

Как истинный лидер, она налаживала контакты с учреждениями и общественными объединениями, организовывала различные акции и сама была их активной участницей. Вся ее деятельность была направлена на то, чтобы разнообразить и наполнить новым содержанием жизнь пожилых людей, оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждался. Ванда Андреевна никогда не останавливалась в своем развитии, всегда интересовалась новым, много читала, посещала спектакли и вернисажи, общалась с самыми разными людьми.

Мы всегда будем помнить ее как светлого, оптимистичного, веселого и доброжелательного человека, общение с которым заряжало энергией, заставляло двигаться вперед, вселяло надежду. Искренне соболезнуем родственникам Ванды Андреевны и глубоко скорбим вместе с ними.

Фото Леры Субач via vitebsk4.me