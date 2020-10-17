В Витебске финишировал провластный автопробег. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 17/10/20 21:03 • Падзеі

В стране 17 октября прошел провластный автопробег "За единую Беларусь". Точкой старта стал Минск, а финиш был в Витебске.

Маршрут автопробега проходил через Минскую, Могилевскую и Витебскую области. Днем участники на ста автомобилях посетили малую родину Александра Лукашенко.

Под Витебском на Вороновском кольце к участникам присоединилось более 50 машин. В город колонна сторонников действующей власти должна была прибыть в 16.00, но приехала только в шестом часу вечера. На площади Победы их ожидали 150-200 человек.

После завершения автопробега участники и группа поддержки прошли к "Трем штыкам", где они возложили цветы к Вечному огню.