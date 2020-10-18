Освободить политзаключённых и прекратить насилие — витебские медики записали видеообращение к властям

ННВ • 18/10/20 18:50 • Палітыка

Представители медицинского сообщества записали открытое видеобращение, где требуют прекратить политические репрессии и обвиняют власти в росте смертности из-за непринятия необходимых противоэпидемические мер во время пандемии COVID-19.



В ролике снялись 16 врачей, которые от своего имени и имени поддерживающих их коллег заявляют, что устали от оскорблений, унизительного отношения и вранья с телеэкранов государственных каналов.

Более того, говорят медики, теперь их начали задерживать, преследовать за убеждения, мысли и взгляды. Власти применяют насилие и репрессии в отношении несогласных с политикой государства, преследуют весь белорусский народ.

Врачи в обращении заявляют, что силовики применяют не только задержания, обыски и судебное преследование, но и избиения задержанных в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания.

Также они обвиняют власти в игнорировании проблемы COVID-19, фальсификации статистики заболеваемости, непринятии необходимых противоэпидемические мер и в результате этого — высоком уровне смертности.

«Это мы уже проходили, и это повторяется вновь во время второй волны эпидемии. И в этом обвиняют нас и наш народ. Мы не согласны, мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать», — говорят врачи в этом видео.

В заключении они требуют прекратить издевательства над людьми, прекратить насилие, притянуть к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, освободить всех медработников и других граждан, арестованных по политическим мотивам, а также прекратить любые преследования альтернативных государственным мнений и высказываний.

Отметим, что медики Витебска являются самой активной профессиональной корпорацией, принимающей участие в протестах. Так, 13 августа они первыми в городе массово вышли с акцией против насилия. Также они написали открытое письмо о непризнании результатов прошедших президентских выборов, под которым подписались более 200 медработников. Практически на каждом мирном шествии в Витебске можно было видеть людей в белых халатах.