О подорожании автомобильного топлива объявил концерн «Белнефтехим»

Сяржук Серабро • 19/10/20 21:18 • Эканоміка

С завтрашнего дня в Беларуси подорожает автомобильное топливо, цена на бензин АИ-98 пересекла рубеж в 2 рубля.



Согласно решению концерна «Белнефтехим» с 20 октября цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 1 копейку, дизельное топливо – 1 рубль 79 копеек.

Это первое подорожание автомобильного топлива после старта избирательной компании в Беларуси, предыдущий раз «Белнефтехим» поднял цену на заправках 10 мая. После этого в ходе электоральной кампании и последовавших за ней массовых протестов белорусские власти не решались лишний раз раздражать население, хотя до этого цены на бензин и солярку увеличивались на копейку регулярно.

В самом концерне мораторий на подорожание топлива, действовавший с мая по октябрь, связывают с желанием избежать резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной компаний.