От коронавируса умер бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко, он скончался в Смоленске

Сяржук Серабро • 19/10/20 19:35 • Грамадства

На 68 году жизни в Смоленске скончался бывший главный архитектор Витебска Борис Владимирович Ляденко.



Борис Ляденко умер, заразившись коронавирусом. Не смотря на то, что благодаря вмешательству губернатора Смоленской области, к лечению архитектора от COVID-19 подключили лучших врачей, спасти его не удалось, об этом в Facebook со ссылкой на Руслана Ляденко написал Евгений Колбович.

Ляденко был первым директором созданного в 1987 году предприятия «Витебскпроектреставрация», которое начало заниматься восстановлением и реставрацией памятников архитектуры в Витебске. В частности, в том же году было начато восстановление Покровского собора (бывший костел монастыря тринитариев) по проекту, сосзданному Борисом Ляденко в соавторстве с Игорем Радько.

До переезда в Смоленск весной 2008 года и получения российского гражданства Ляденко был главным архитектором Витебска. Самое заметное, наверное, наследие этого периода в архитектуре Витебска — это так называемый Духовской круглик, построенный по проекту его сына Руслана Ляденко в 2006-2007 годах.

В 2014 году Борсис Ляденко был уволен с должности главного архитектора Смоленска после резкой критики губернатором. Городское сообщество обвиняло Ляденко в точечной застройке в исторических частях Смоленска, впрочем, эта практика продолжилась и после его ухода.

После увольнения Борис Ляденко стал соучредителем ООО «СЭС-Подряд», которое было ликвидировано в 2019 году. В декабре того же года господин Ляденко был признан арбитражным судом Смоленской области банкротом, он был должен кредиторам 7 472 844 российских рублей, что по курсу на тот момент составляло почти 120 000 долларов.