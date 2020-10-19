От коронавируса умер бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко, он скончался в Смоленске

• 19/10/20 19:35 • Грамадства

На 68 году жизни в Смоленске скончался бывший главный архитектор Витебска Борис Владимирович Ляденко.
Борис Ляденко. Кадр из видеозаписи 2018 года

Борис Ляденко умер, заразившись коронавирусом. Не смотря на то, что благодаря вмешательству губернатора Смоленской области, к лечению архитектора от COVID-19 подключили лучших врачей, спасти его не удалось, об этом в Facebook со ссылкой на Руслана Ляденко написал Евгений Колбович.

Ляденко был первым директором созданного в 1987 году предприятия «Витебскпроектреставрация», которое начало заниматься восстановлением и реставрацией памятников архитектуры в Витебске. В частности, в том же году было начато восстановление Покровского собора (бывший костел монастыря тринитариев) по проекту, сосзданному Борисом Ляденко в соавторстве с Игорем Радько.

До переезда в Смоленск весной 2008 года и получения российского гражданства Ляденко был главным архитектором Витебска. Самое заметное, наверное, наследие этого периода в архитектуре Витебска — это так называемый Духовской круглик, построенный по проекту его сына Руслана Ляденко в 2006-2007 годах.

В 2014 году Борсис Ляденко был уволен с должности главного архитектора Смоленска после резкой критики губернатором. Городское сообщество обвиняло Ляденко в точечной застройке в исторических частях Смоленска, впрочем, эта практика продолжилась и после его ухода.

После увольнения Борис Ляденко стал соучредителем ООО «СЭС-Подряд», которое было ликвидировано в 2019 году. В декабре того же года господин Ляденко был признан арбитражным судом Смоленской области банкротом, он был должен кредиторам 7 472 844 российских рублей, что по курсу на тот момент составляло почти 120 000 долларов.

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