Новым гендиректором «Нафтана» стал Андрей Сойко, он сменил на этом посту Александра Демидова
Александр Лукашенко назначил новым генеральным директором ОАО «Нафтан» Андрея Сойко.
Господин Сойко сменил на этом посту Александр Демидова, поруководившего новополоцким НПЗ менее трех лет — с марта 2017 года.
До нового назначения Андрей Сойко занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим», на которую был назначен всего три месяца назад.
Перед этим господин Сойко с декабря 2014 года по июнь 2020 года работал директором ОАО «Лакокраска» в Лиде, куда пришел с должности начальника отдела бюджетно-экономического планирования и анализа ИООО «Славкалий», а еще раньше трудился в «СолигорскМежРайГаз».
После президентских выборов, в августе, на встрече с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем работники «Нафтана»заняли жёсткую позицию и потребовали отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной и Михаила Орды. Правда к забастовке, которой угрожали в случае невыполнения их требований, так и не прибегли.
Связана ли смена руководства предприятия с этими событиями пока неизсвестно.
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