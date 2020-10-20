Новым гендиректором «Нафтана» стал Андрей Сойко, он сменил на этом посту Александра Демидова

Сяржук Серабро • 20/10/20 13:53 • Эканоміка

Александр Лукашенко назначил новым генеральным директором ОАО «Нафтан» Андрея Сойко.



Господин Сойко сменил на этом посту Александр Демидова, поруководившего новополоцким НПЗ менее трех лет — с марта 2017 года.

До нового назначения Андрей Сойко занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим», на которую был назначен всего три месяца назад.

Перед этим господин Сойко с декабря 2014 года по июнь 2020 года работал директором ОАО «Лакокраска» в Лиде, куда пришел с должности начальника отдела бюджетно-экономического планирования и анализа ИООО «Славкалий», а еще раньше трудился в «СолигорскМежРайГаз».

После президентских выборов, в августе, на встрече с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем работники «Нафтана»заняли жёсткую позицию и потребовали отставки Александра Лукашенко, Лидии Ермошиной и Михаила Орды. Правда к забастовке, которой угрожали в случае невыполнения их требований, так и не прибегли.

Связана ли смена руководства предприятия с этими событиями пока неизсвестно.