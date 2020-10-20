Такси снова сбило пешехода в Витебске

Іван Дзедушкін • 20/10/20 16:36 • Здарэнні

Очередное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Витебске 20 октября, сбит 72-летний пенсионер.



В районе дома №25 на улице Чкалова 21-летний водитель легкового автомобиля «Volkswagen Polo» совершил наезд на престарелого пешехода в тот момент, когда пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мужчина получил травмы и его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.