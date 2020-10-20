В Витебске мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, а отравил ребенка

Іван Дзедушкін • 20/10/20 11:31 • Здарэнні

Отравление месячного малыша природным газом произошло в одной из квартир Витебска во время попытки суицида его отца.



Как предварительно установлено следователями, вечером в понедельник, 19 октября, у выпившего 30-летенго мужчины произошел конфликт с женой. Молодой человек решил покончить с собой, для чего открыл краны на газовой плите в кухне.

Шум и крики услышали соседи, которые смогли забрать из квартиры женщину с месячным ребенком и вызвали «скорую». Медики госпитализировали малыша с острым отравлением природным газом.

Когда мужчина прошел медицинское обследование, оказалось, что в выдыхаемом им воздухе содержится 1,25 промилле алкоголя. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба СК.