Вышла книга о самом известном здании Витебска — городской ратуше

Сяржук Серабро • 20/10/20 16:20 • Культура

У витебского краеведа Аркадия Подлипского вышла книга, посвященная городской ратуше.



Книга о, пожалуй, самом известном здании Витебска, издана в рамках серии «Биография витебского дома», это уже 12-й выпуск и он получился одним из самых объемных — в брошюре 110 страниц.

Ратуше – неофициальная эмблема Витебска и одно из старейших его зданий, сохранившееся до наших времен. Читателя в этом издании наверняка найдут для себя немало интересного, о чем раньше не знали. В книге размещено 110 иллюстраций, в том числе из фондов областного краеведческого музея, который сейчас располагается в здании ратуши.