Больше 5 не собираться — в Витебске вводят план по предупреждению распространения COVID-19

Сяржук Серабро • 21/10/20 14:06 • Здароўе

Ряд ограничений для общественной жизни вводится в Витебске в связи с принятием противоэпидемического плана, направленного на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.



Комплексный мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в городе Витебске в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020 - 2021 годов), был утвержден 19 октября первым заместителем председателя Витебского городского исполнительного комитета *Валентином Цветковым**, так как Вадим Зарянкин все еще находится в отпуске.

Документ, опубликованный на сайте горисполкома, содержит 23 пункта. В основном они имеют санитарное и организационное направление, однако имеются мероприятия по социальному десантированию населения на время эпидемии.

Так, согласно пункту 4, в городе будет ограничено проведение любых массовых мероприятий численностью участников более 5 человек (собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции и т.д.), предполагающих очное участие в организации, а также участие работников в мероприятиях других коллективов.

Вероятно, имеются в виду мероприятия в помещениях, так как есть еще пункт 15, которым предусмотрено внесение предложений о введении запрета на проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий с определенным количеством участников, командирование граждан Витебска за рубеж и прием зарубежных делегаций.

Кроме того, витебские чиновники вводят такое новшество, как проведение мониторинга информационного пространства. Это мероприятие должно помочь им отслеживать информацию по эпидемиологической ситуации по инфекции COV1D-19 и подготовку рекомендаций по ведению информационной работы.

Отметим, что по сравнению с подобным планом по борьбе с распространением COVID-19, принятым весной во время первой волны эпидемии, нынешний пока не предусматривает ограничения времени увеселительных заведений города.

Согласно информации, озвученной в понедельник на областном штабе по противодействию распространения COVID-19, 40% заразившихся коронавирусом во время второй волны приходится на Витебск, еще 30% — на Новополоцк, Оршу и Полоцк.