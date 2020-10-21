Исправительная колония №3 собирается на митинг в Минск? Они заказали автобус на 25 октября

Сяржук Серабро • 21/10/20 15:00 • Палітыка

Исправительная колония №3, которая находится в поселке Витьба под Витебском, собирается арендовать 25 октября автобус за 1300 рублей.



Закупка услуги производится из одного источника, информация о ней была размещена 20 октября на сайте электронной торговой площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Колонии потребовалась аренда одного автобуса 25 октября, оплачиваться закупка будет из республиканского бюджета. Судя по стоимости аренды, поездка предстоит явно не близкая.

По сообщениям ряда СМИ, в следующее воскресенье, 25 октября, в Минске собираются провести большой провластный митинг, на который стараются собрать людей со всей Беларуси. Можно предположить, что представители ИК-3 поедут именно на это мероприятие.