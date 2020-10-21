Легковушка сбила школьницу в Лиозно, девочка в больнице

Іван Дзедушкін • 21/10/20 12:38 • Здарэнні

20 октября в Лиозно 36-летний водитель «Volkswagen Golf» совершил наезд на 12-летнюю школьницу.



ДТП произошло около 20:00, по информации ГАИ девочка перебегала через дорогу вне вне пешеходного перехода. Госавтоинспекция акцентирует внимание на том, что на одежде ребенка не было световозвращающих элементов.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила травмы и была доставлена в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что в тот же день в Витебске был сбит престарелый пешеход — такси наехало на 72-летнего пенсионера, когда он переходил улицу по «зебре».