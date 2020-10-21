Получившего незаконный доступ к 10 миллионам игровых аккаунтов минчанина будут судить в Витебске

Іван Дзедушкін • 21/10/20 12:00 • Крымінал

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя столицы, взламывавшего игровые учетные записи. До задержания он успел продать 640 аккаунтов с различных игровых серверов.



Как установили следователи, молодой человек при помощи «вредоносов», подбиравших пароли, получил несанкционированный доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов — в основном известных игровых сайтов.

Минчанин сначала сам играл на взломанных аккаунтах, а затем стал их продавать. Всего ему удалось реализовать не менее 640 игровых учетных записей, выручив с этого более 20 000 рублей в эквиваленте. Более того, по мнению следствия, молодой человек смог получить доступ к более чем 10 000 0000 игровых аккаунтов.

Хакера вывели на чистую воду оперативники в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следователи допросили его об обстоятельствах произошедшего. В ходе расследования проведен ряд компьютерно-технических экспертиз, при помощи которых исследована компьютерная техника и накопители информации, которые обвиняемый использовал в своей преступной деятельности, а также установлены функции вредоносных программ и информация о поведенных операциях по продаже аккаунтов.

По результатам расследования уголовного дела, которое вело Следственное управление УСК по Витебской области, столичному жителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 354 УК — заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях — и части 2 статьи 349 УК — несанкционированный доступ к компьютерной информации.

С молодого человека взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этого уголовного дела завершено и оно передано прокурору в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, что в июле в суд были переданы дела двух жителей Витебской области, также обвинявшихся по этим статьям, правда, масштабы у них более скромные — 19-летний житель Витебского района получил доступ к 35 аккаунтам, а 41-летний житель Поставского района — всего к 30.