В Витебске улучшили граффити БРСМ, добавив бело-красно-белый флаг. Фотофакт

Сяржук Серабро • 21/10/20 13:15 • Палітыка

К граффити у здания администрации Октябрьского района, созданному БРСМ несколько лет назад, дорисовали бело-красно-белый флаг.



Рисунок на стенах технического помещения у дома №11 корпус 1 на Смоленской улице появился четыре года назад в рамках кампании «Молодежь — городу», организованной Октябрьским райкомом БРСМ.

Теперь граффити, находящееся неподалеку от Октябрьской администрации, которую возглавлял «прославившийся» Сергей Сташевский, украсило изображение национального бело-красно-белого флага.

Отметим, что человек, рисовавший флаг, отнесся с уважением к работе художника, создавшего этот стрит-арт в стиле art naïf, и добавил новое изображение между «створками» диптиха — на серую металлическую дверь.