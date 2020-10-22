Более 200 человек заразились коронавирусом в Бешенковичском районе за время эпидемии

ННВ • 22/10/20 15:30 • Здароўе

С начала эпидемии в Бешенковичском районе 204 человека заболели COVID-19.



На 19 октября в Бешенковичском районе по данным местного центра гигиены и эпидемиологии было зафиксировано 11 активных случаев коронавирусной инфекции. 6 пациентов лечатся в больнице, остальные 5 — дома. Кроме того на самоизоляцию были отправлены 16 человек, являющихся контактами первого уровня.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бешенковичском районе было зафиксировано 204 случая заражения коронавирусом, об этом сообщает газета «Зара».

По данным на конец мая, собранным «ННВ» по открытым публикациям в районной прессе и на сайте райисполкома, в Бешенковичском районе насчитывалось 70 случаев заболевания и как минимум 4 летальных исхода.