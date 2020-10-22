Бравший взятки за техосмотр начальник одной из диагностических станций Витебска сел на 4 года

Іван Дзедушкін • 22/10/20 13:32 • Здарэнні

К четырем годам лишения свободы приговорили 48-летнего начальника одной из диагностических станций Витебска, помогавшего проходить техосмотр за мзду.



Руководитель техстанции был задержан еще в апреле прошлого года. Тогда милиция сообщала, что он брал за прохождение техосмотра в среднем около 20-30 рублей с каждой машины, что по курсу составляло 10-15 долларов.

Деньги начальник от двух своих подельников, которые непосредственно брали взятки с автовладельцев. Всего витеблянин смог получить таким образом более 500 рублей.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, отбывать наказание взяточник будет в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того по приговору его на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий.

Подельники начальника станция будут сидеть на «химии»: один получил год ограничения свободы, а второй — два с половиной года. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома