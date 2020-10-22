На пнувшую милицейское авто девушку в Витебске завели уголовное дело

Сяржук Серабро • 22/10/20 14:11 • Палітыка

В отношении 20-летней жительницы Витебска возбудили уголовное дело за то, что она якобы повредила микроавтобус УВД Витебского облисполкома.



Инцидент произошел во время протестов 4 октября. Напомним, что в тот день милиция предварительно задержала несколько журналистов, работавших в Витебске.

В районе дома № 74 на Московском проспекте, к колонне демонстрантов подъехала два микроавтобуса без обозначения их принадлежности к силовым структурам, выскочившие из них силовики начали выхватывать участников мирного шествия.

На опубликованном милицией видео видно, как они применяют слезоточивый газ в отношении горожан. Попала под струю и девушка в зеленой куртке, которая после такого «угощения», насколько можно судить из кадров оперативной съемки два раза пнула один из микроавтобусов по металлическому кузову.

Как утверждает милиция, в результате этих действий 20-летней витеблянки, в микроавтобусе «Ford Transit», принадлежащем УВД Витебского облисполкома, была повреждена задняя дверь.

Следственный комитет возбудил в отношении девушки уголовное дело за хулиганство, сообщается пресс-службой МВД.