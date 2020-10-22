Витебский медуниверситет разместил анонимный комментарий к видеобращению витебских медиков

Сяржук Серабро • 22/10/20 23:00 • Здароўе

На сайте Витебского государственного медицинского университета появился комментарий открытому обращению врачей города, где утверждение о недостаточном и несвоевременном принятии мер в период пандемии COVID-19 названо голословным.



Впрочем, на сайте ВУЗа никаких контрдоводов, чтобы опровергнуть заявления медиков о фальсификации статистики заболеваемости и непринятии своевременных противоэпидемических мер, не привели.

Вместо этого университет сообщает, что один из героев видеозаписи получил замечание за нарушение санэпидрежима и работу со стоматологическими пациентами без соответствующего разрешения в период пандемии COVID-19. Этим, говорится в размещенном комментарии, врач заведомо подвергал опасности заражения коронавирусом своих пациентов.

Из факта дисциплинарного взыскания анонимный автор комментария (а он не подписан) делает поразительный вывод, что о сомнительной целесообразности заявления медицинских работников, ведь их действия, цитируем, «очевидно противоречат словам».

С требованиями медиков о прекращении репрессий и освобождении политзаключенных, однако, в ВГМУ спорить не стали.