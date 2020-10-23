Несколько обелисков пропало с братских могил на месте концлагеря «5-й полк», похоже, их выбросили, чтобы не ремонтировать

Сяржук Серабро • 23/10/20 15:27 • Грамадства

С места массовых захоронений погибших узников нацистского концлагеря «5-й полк» пропали деревянные пирамидки со звездами большой шестиконечный крест.



Как сообщали «ННВ», на вторую половину октября планировалась установка памятного знака узникам концлагерей у существующего обелиска. Наш корреспондент решил проверить, как идут работы, и обнаружил исчезновение двух дощатых обелисков на месте братских могил.

Если сравнить нынешний вид с архивными фото (пропавшие объекты выделены красным), то видно, что пирамидки были установлены тремя группами по три штуки. Сейчас в ближайшей к улице группе остался только один обелиск, а на месте двух остальных заметны квадраты на земле. Кроме того исчез и большой деревянный шестиконечный крест, установленный рядом с этой группой.

Судя по тому, в каком состоянии находятся уцелевшие пирамидки, две из них пришли уже в полную негодность и их просто выбросили, не потрудившись сделать замену. Крестов, условно обозначавших периметр захоронения, если сравнить фото, тоже стало заметно меньше.

Что касается работ по установке еще одного памятного знака у дороги, то сейчас уже снята часть кургана под обелиском, а также демонтирована старая плита с информацией, размещавшаяся на самом обелиске.

Памятный знак узникам концентрационных лагерей разработал витебский скульптор Сергей Сотников, он представляет собой распахнутые ворота с колючей проволокой и находящихся за ними людей. Плиту на обелиске потребовалось заменить для единого стилистического решения с новым памятным знаком.

Тендер на изготовление, доставку, сборку и установку памятного знака узникам концентрационных лагерей и информационной плиты на обелиск, объявленный еще в июле, выиграл предприниматель Игорь Шостак. Эти работы обойдутся в 28 188 рублей 56 копеек, включая 12 600 рублей авторского вознаграждения скульптору.

Объявленный в октябре тендер на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту выиграло общество с дополнительной ответственностью «Тезан» с суммой в 15 940 рублей 81 копей, оно было единственным, подавшим заявку.

А вот тендер по выбору проектировщика на разработку строительного проекта этого объекта признан несостоявшимся. Его ориентировочная стоимость 3 648 рублей.

Таким образом, суммируя стоимость всех трех закупок, можно определить, что общая стоимость создания и установки еще одного знака у обелиска составила 47 777 рублей 37 копеек, что на данный момент составляет 18 830 долларов. Все это спонсорские средства Витебского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира».

В тоже время само место захоронений остается по сути заброшенным. К могилам даже невозможно пройти от дороги и обелиска, так как путь преграждает заболоченный участок.