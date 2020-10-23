Несколько обелисков пропало с братских могил на месте концлагеря «5-й полк», похоже, их выбросили, чтобы не ремонтировать

• 23/10/20 15:27 • Грамадства

С места массовых захоронений погибших узников нацистского концлагеря «5-й полк» пропали деревянные пирамидки со звездами большой шестиконечный крест.
Разваливающаяся деревянная пирамидка на месте массовых захоронений узников концлагеря «5-й полк». Фото Сергея Серебро

Как сообщали «ННВ», на вторую половину октября планировалась установка памятного знака узникам концлагерей у существующего обелиска. Наш корреспондент решил проверить, как идут работы, и обнаружил исчезновение двух дощатых обелисков на месте братских могил.

На земле валяется один из крестов. Фото Сергея Серебро

След исчезнувшей пирамидки. Фото Сергея Серебро

Если сравнить нынешний вид с архивными фото (пропавшие объекты выделены красным), то видно, что пирамидки были установлены тремя группами по три штуки. Сейчас в ближайшей к улице группе остался только один обелиск, а на месте двух остальных заметны квадраты на земле. Кроме того исчез и большой деревянный шестиконечный крест, установленный рядом с этой группой.

Так выглядело место массовых захоронений узников концлагеря «5-й полк» в 2012 и 2020 году. Фото Сергея Серебро

След исчезнувшей пирамидки. Фото Сергея Серебро

Судя по тому, в каком состоянии находятся уцелевшие пирамидки, две из них пришли уже в полную негодность и их просто выбросили, не потрудившись сделать замену. Крестов, условно обозначавших периметр захоронения, если сравнить фото, тоже стало заметно меньше.

Что касается работ по установке еще одного памятного знака у дороги, то сейчас уже снята часть кургана под обелиском, а также демонтирована старая плита с информацией, размещавшаяся на самом обелиске.

Земляные работы у обелиска. Фото Сергея Серебро

Памятный знак узникам концентрационных лагерей разработал витебский скульптор Сергей Сотников, он представляет собой распахнутые ворота с колючей проволокой и находящихся за ними людей. Плиту на обелиске потребовалось заменить для единого стилистического решения с новым памятным знаком.

Тендер на изготовление, доставку, сборку и установку памятного знака узникам концентрационных лагерей и информационной плиты на обелиск, объявленный еще в июле, выиграл предприниматель Игорь Шостак. Эти работы обойдутся в 28 188 рублей 56 копеек, включая 12 600 рублей авторского вознаграждения скульптору.

Объявленный в октябре тендер на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту выиграло общество с дополнительной ответственностью «Тезан» с суммой в 15 940 рублей 81 копей, оно было единственным, подавшим заявку.

А вот тендер по выбору проектировщика на разработку строительного проекта этого объекта признан несостоявшимся. Его ориентировочная стоимость 3 648 рублей.

Эскиз памятного знака, созданного Сергеем Сотниковым

Таким образом, суммируя стоимость всех трех закупок, можно определить, что общая стоимость создания и установки еще одного знака у обелиска составила 47 777 рублей 37 копеек, что на данный момент составляет 18 830 долларов. Все это спонсорские средства Витебского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Звезда на деревянной пирамидке. Фото Сергея Серебро

В тоже время само место захоронений остается по сути заброшенным. К могилам даже невозможно пройти от дороги и обелиска, так как путь преграждает заболоченный участок.

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