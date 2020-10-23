По 150 активных случаев COVID-19 — что творится в регионах Витебщины во время второй волны эпидемии

Сяржук Серабро • 23/10/20 23:39 • Здароўе

В Городокском районе с населением 22 932 человек зарегистрировано уже 149 активных случаев коронавирусной инфекции.



По состоянию на 21 октября в этом районе витебской области было зарегистрировано 502 положительных теста на COVID-19 с начала эпидемии, выздоровели пока только 353 человека, сообщает сайт райисполкома.

При этом на 29 сентября в Городокском районе было 310 зарегистрированных случаев COVID-19 и только 28 — в активной фазе. Таким образом, за три недели октября там заразились 190 человек.

В Новополоцке по состоянию на 15 октября проведено 8987 тесто на коронавирусную инфекцию, 1380из них дали положительный результат, количество вылечившихся — 1221, такую информацию в эфире телеканал «Вектор ТВ» озвучил председатель Новополоцкого горсовета Олег Буевич. Разница составила 159 случаев, однако не все они относятся к активным, так как в городе были летальные исходы. 57 новополочан лечатся от COVID-19 в стационаре. В горбольнице сейчас 81 взрослый и 1 ребенок с пневмонией.

Отметим, что на 17 сентября там, по информации «Новополоцк Сегодня» всего было зарегистрировано 1 022 случая COVID-19, выздоровело 799 человек.

При этом на стационарном лечении в городской больнице находилось 58 пациентов: 31 новополочанин, 25 – жители Полоцка и 2 – жители Россон, амбулаторное лечение проходили 159 пациентов.

Таким образом, разница между выздоровевшими, лечащимися и заразившимися новополочанами тогда составляла 33 человека.

«Дзвінская праўда» со ссылкой на главврача Верхнедвинского районного центра гигиены и эпидемиологии Анатолия Волочковича сообщает о н 81 подтверждённом случае коронавирусной инфекции по состоянию на 19 октября. Вероятнее всего речь идет об активных случаях, так общее число заражений там достигло 84 еще в конце июня. Как сообщали «ННВ», на 2 октября в этом районе было еще только 27 активных случаев COVID-19.

В Россонском районе, с населением всего 9517 человек, сейчас 56 активных случаев коронавирусной инфекции, причем за последнюю неделю заразились 18 человек. Среди заболевших есть один ребёнок, 12 пациентов лечатся в стационаре, а 44 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Всего в Россонском районе с начала пандемии коронавирусом заразились 138 человек, сообщает «Голас Расоншчыны».

В Докшицком районе 13 октября было 20 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении, об этом написала местная газета. В Ушачском районе 2 октября в больнице находилось 13 человек со среднетяжелым течением COVID-19, сообщает «Патрыёт».

Как мы писали ранее, на 19 октября в Бешенковичском районе было зафиксировано 11 активных случаев коронавирусной инфекции. 6 пациентов лечатся в больнице, остальные 5 — дома. Всего там зафиксировано уже 204 случая COVID-19.

Как видим из приведенных выше данных, в 6 районах из 18 (за исключением Витебского, Полоцкого и Оршанского) насчитывается как минимум 330 активных случаев COVID-19. По информации, озвученной на областном штабе по противодействию распространения COVID-19, на эти 18 районов приходится 30% от всех заболевших. Если количество пациентов в 6 районах принять за 10%, то ориентировочно по Витебской области количество активных случаев коронавирусной инфекции можно оценить в 3300.

По данным Минздрава на 23 октября всего в Беларуси было 8082 активных случая COVID-19.