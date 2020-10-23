Почти за 3000 долларов купят мебель в кабинет некоего руководителя из Сенно

• 23/10/20 13:54 • Эканоміка

Закупку мебели для кабинета руководителя ориентировочной стоимостью 7500 рублей проводит Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.
Оисный стол и стулья. Иллюстративное фото pixabay.com

Приобретается письменный стол с приставкой для конференций, журнальный столки, шкаф, стеллажи, стулья и т.п., а также «кресло руководителя». Эту мебель должны поставить до конца ноября.

Закупка производится из одного источника, финансируется она за счет бюджетных средств.

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