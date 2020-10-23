Полочанин восемь лет хранил труп убитого знакомого в своем сарае. Что выяснила милиция?

Іван Дзедушкін • 23/10/20 13:33 • Крымінал

Тело пропавшего много лет назад мужчины нашли в сарае у жителя Полоцка, смерть носила криминальный характер.



Заявление о пропаже 30-летнего полочанина в милицию поступило в ноябре 2014 года. Его отец приехал проведать сына и узнал от соседей. Что того не видели уже несколько лет.

Розыски молодого человека не принесли результатов, и лишь в 2020году милиции удалось выяснить, что еще в 2012 году тот был убит 55-летним знакомым. После это тело жертвы было закопано в сарае.

22 октября сотрудники правоохранительных органов эксгумировали труп, который полочанин хранил 8 лет. По предварительной информации убийство произошло во время застолья со спиртным и вспыхнувшей ссоры.

В отношении владельца сарая, в котором нашли тело пропавшего молодого человека, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.