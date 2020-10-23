Сразу двух пешеходов сбил микроавтобус в Витебске. Видео

Іван Дзедушкін • 23/10/20 12:55 • Здарэнні

23 октября два человека попали под автомобиль в Витебске, когда переходили Ленинградскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.



ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта возле дома №111. Судя по кадрам оперативного видео, микроавтобус под управлением 55-летнего водителя ехал со стороны Тирасполя по левой полосе, когда сбил двух пешеходов.

В результате наезда пострадали 55-летняя женщина и мужчина, возраст которого не сообщается. Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.