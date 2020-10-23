В результате пожара сауны в Орше уничтожена парилка, клиенты не пострадали. Видео

ННВ • 23/10/20 11:34 • Здарэнні

Вечером 22 октября в Орше произошел пожар в сауне, в это время в ней находилось шесть человек.



О горящей сауне на Красноармейской улице в 18:56 пожарным сообщили из местного отдела внутренних дел. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили задымление внутри здания сауны.

На момент загорания в бане-сауне находилось шесть человек: четверо клиентов и два сотрудника фирмы. Они покинули горящее помещение самостоятельно до приезда пожарных — благодаря пожарной сигнализации персонал своевременно узнал о ЧП.

В результате пожара в здании была уничтожена парилка, повреждены три душевые кабинки и имущество в смежных помещениях, а также закопчены стены и имущество.

Причина пожара устанавливается, по предварительной версии сауна могла загореться из-за короткого замыкания проводки, сообщается пресс-службой МЧС.