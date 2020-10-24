Прокурор заставил колхоз в Толочинском районе взять на работу животновода, несколько лет работавшего по договору подряда

Зоя Машэка • 24/10/20 16:01 • Эканоміка

В Толочинском районе животновод одного из колхозов несколько лет работал по договору подряда, пока не вмешалась местная прокуратура.



После заявления в прокуратуру, прокурор установил, что мужчина с 30 апреля 2013 года был принят на работу в ОАО «К.» в качестве животновода. При этом с приказом о приеме на работу и трудовым договором наниматель его не ознакомил.

В декабре 2017 года, минуя процедуру увольнения в установленном трудовым законодательством порядке, общество заключило с сельчанином гражданско-правовой договор подряда. После этого аналогичные договоры неоднократно заключались с ним на протяжении 2018-2019 годов, а также в истекшем периоде 2020 года. Кроме того, с работником заключили и договор о полной материальной ответственности.

С 2017 фактически состоял с открытым акционерным обществом в трудовых отношениях. На него велся табель учета рабочего времени, ему установили распорядок рабочего дня, во время которого он находился на рабочем месте и выполнял свои трудовые обязанности. За прогулы мужчину привлекали к дисциплинарной ответственности, ему предоставляли отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

Однако, в нарушение норм гражданского законодательства, определенные для договоров подряда требования о составлении актов выполненных работ по истечении сроков действия таких договоров не соблюдали.

По мнению прокуратуры, заключением подобных договоров фактически были ущемлены права сельчанина на предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, выплаты стимулирующего характера. Поэтому прокуратура Толочинского района предъявила в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, внесении записей в трудовую книжку о приеме на работу.

Суд Толочинского района удовлетворил эти исковые требования, и заключенные с Ж. гражданско-правовые договоры признаны трудовыми, а ОАО «К.» по решению суда должно оформить прием на работу Ж. по занимаемой должности животновода, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.