Протесты снова начались в Витебске. Сколько собралось людей?

Сяржук Серабро • 25/10/20 15:08 • Палітыка

На 78-й день протестов в Беларуси жители Витебска смогли собраться на площади Ленина. Что сейчас происходит в городе?



15:07 Несколько сот человек смогли пройти колонной по улице Ленина. Они добрались до площади Свободы и сейчас свернули на проспект Фрунзе.

15:15 Колонна проходи перекрёсток с улице Доватора и движется по Фрунзе вверх.

15:55 Колонна демонстрантов вышла на Смоленскую улицу и движется в сторону Московского проспекта.

16:37 Люди дошли до ВГУ и, похоже, сворачивают на Московский проспект в сторону площади Победы.

Около 17:00, когда колонна стала расходиться, были задержания. Среди задержанных журналист Дмитрий Казакевич.